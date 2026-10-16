Марченко: оборонные нужды Украины на 2027 год пока не закрыты на $40 млрд

Киеву не хватает $40 млрд долларов на покрытие оборонных нужд в 2027 году Марченко: оборонные нужды Украины на 2027 год пока не закрыты на $40 млрд

Москва16 окт Вести.Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что оборонные нужды Киева на будущий год пока не закрыты на 40 миллиардов долларов. Об этом заявил по итогам встречи главы Министерства финансов стран "Большой семерки" (G7).

Обсудили обеспечение оборонных потребностей в 2027 году. Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро на данный момент остаются не обеспеченными говорится в пресс-релизе украинского кабмина

По данным Минфина Украины, на образование потратят всего 4,5% будущего бюджета, в то время как на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется направить 67,2% всех средств. Таким образом, из 161,2 млрд долларов общих расходов госбюджета Украины в следующем году на нужды ВСУ выделят 108,3 млрд долларов.