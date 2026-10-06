Украина в 2027 году выделит на медицину меньше денег, чем на ВСУ

Украина в 2027 году выделит на медицину в 17 раз меньше денег, чем на ВСУ Украина в 2027 году выделит на медицину меньше денег, чем на ВСУ

Москва6 окт Вести.Украина в 2027 году выделит примерно 4% общих бюджетных расходов на здравоохранение, в то время как на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) - 67,2%, сообщает РИА Новости.

Расходы сферы охраны здоровья… 292,5 млрд гривен ($6,5 млрд) приводит РИА Новости выдержку из проекта бюджета Украины на 2027 год

По данным Минфина Украины, расходы бюджета страны составят в 2027 году $161,2 млрд.

В том числе $108,3 млрд (67,2%) пойдут на финансирование ВСУ, что в 16,9 раза больше, чем на финансирование здравоохранения.

Между тем у Украины нет денег не только на продолжение конфликта с Россией, но даже на содержание государства.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не получил от Еврокомиссии (ЕК) $8 млрд, необходимых для покрытия дефицита финансирования военных нужд. При этом министр заверил, что стране удастся покрыть $7 млрд из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов.