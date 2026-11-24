Зеленский потребует от США усиления военной помощи и санкций против России Bloomberg: Зеленский будет добиваться от США усиления военной помощи

Москва24 ноя Вести.Украина будет добиваться от США расширения военной помощи и ужесточения санкций против России, если не удастся достичь мирного соглашения, приемлемого для Киева. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Речь идет о "существенном пакете военной помощи", уточняется в публикации.

Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, которые станут для россиян четким сигналом заявил Зеленский

Его заявления, отмечает агентство, говорят о намерении главы киевского режима использовать поражение Трампа на недавних промежуточных выборах для усиления давления на Москву. Киев рассчитывает, что изменение расстановки политических сил в Вашингтоне позволит усилить давление на Россию.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер раскритиковал подход Зеленского к ведению переговоров.