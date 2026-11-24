Москва24 ноя Вести.Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает контрпродуктивной манеру главы киевского режима Владимира Зеленского вести переговоры. Об этом сообщает журнал New York Magazine.

По данным издания, Кушнер полагает, что публичное обсуждение переговорного процесса украинской стороной мешает достижению договоренностей. При этом американский спецпосланник, как отмечается в публикации, сочувствует Зеленскому и утверждает, что пытался помочь Украине завершить конфликт, а также убедить президента США Дональда Трампа прекратить критику главы киевского режима.

Кушнер сочувствует Зеленскому, однако считает, что привычка украинской стороны вести переговоры публично лишь вредит делу подчеркивается в материале

Авторы статьи приводят эпизод переговоров с украинской делегацией в Майами. Кушнер сообщил ее представителям, что Трамп намерен принять предложение президента России Владимира Путина о поставках дизельного топлива в обмен на ослабление санкций.

После этого Зеленский публично заявил, что с ним поступают несправедливо и выставляют его жертвой.

По оценке Кушнера, привычка украинского руководства выносить переговоры в публичное пространство вредит дипломатическому процессу.

10 октября Трамп заявил, что Зеленскому следовало остановиться и завершить конфликт, а Украине пора назначить нового лидера.