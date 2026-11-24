Кушнер пытался убедить Трампа не оказывать давление на Зеленского Кушнер рассказал о попытках отговорить Трампа оказывать давление на Зеленского

Москва24 ноя Вести.Американский предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью журналу New York признался, что уговаривал американского лидера перестать оказывать давление на главу киевского режима Владимира Зеленского.

Кушнер заявил, что сочувствует украинскому политику, но назвал "вредной для дела" манеру представителей Киева обсуждать в публичном пространстве достигнутые договоренности.

Зять Трампа отметил, что Украине следует осознать, что после окончания конфликта перед ней откроются более благоприятные перспективы.

В статье говорится, что когда Кушнер поставил украинскую делегацию в известность о намерении Трампа принять решение по поставкам дизельного топлива в обмен на ослабление режима санкций, то Зеленский немедленно возразил. Реакцией Трампа, пишет журнал, стал совет украинцам "избрать нового президента".

Издание в этой связи напомнило, что дипломатия представляет собой процесс, а не готовое решение проблемы, и "по умолчанию" она чаще всего завершается провалом.

Я пытался показать Зеленскому следующее: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу же переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны приводит издание слова Кушнера

Ранее он назвал "главным призом" дипломатии не возможное перемирие в зоне конфликта, а перезагрузку отношений России с ЕС.