Москва24 ноя Вести.Спецпосланник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер в интервью журналу New York заявил, что качественные обновленные отношения между Россией и Европой - это главный результат, к которому стоит стремиться при украинском урегулировании.

Возможно, есть способ, благодаря которому люди смогут спокойно жить рядом друг с другом и вести совместный бизнес заявил Кушнер

Ранее на своей странице в соцсети Х он опубликовал схожее заявление. Тогда он отметил, что "американская администрация добивается того, чтобы в будущем Североатлантический альянс и Россия не опасались друг друга".