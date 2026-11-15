Кушнер: Европу нужно включить в переговоры по Украине

Кушнер: НАТО останется основой безопасности Европы Кушнер: Европу нужно включить в переговоры по Украине

Москва15 ноя Вести.Европу нужно напрямую включить в переговоры по Украине, потому что НАТО остается важной частью европейской безопасности, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

Любую договоренность должны одобрить все заинтересованные стороны, отметил Кушнер.

НАТО останется ключевой опорой европейской безопасности. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти переговоры отметил Кушнер

Спецпосланник заявил, что США работают над установлением прямых контактов между Россией и Европой.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что вопрос о контактах Москвы с представителями Евросоюза (ЕС) проработают с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва остается открыта к диалогу с Европой, однако для него нужна ответная заинтересованность и представитель с реальными полномочиями.