Москва15 нояВести.Европу нужно напрямую включить в переговоры по Украине, потому что НАТО остается важной частью европейской безопасности, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.
Любую договоренность должны одобрить все заинтересованные стороны, отметил Кушнер.
НАТО останется ключевой опорой европейской безопасности. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти переговорыотметил Кушнер
Спецпосланник заявил, что США работают над установлением прямых контактов между Россией и Европой.
Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что вопрос о контактах Москвы с представителями Евросоюза (ЕС) проработают с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва остается открыта к диалогу с Европой, однако для него нужна ответная заинтересованность и представитель с реальными полномочиями.