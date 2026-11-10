Москва10 ноя Вести.Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности. Об этом он сообщил в соцсети X по итогам встречи с делегациями Украины и ЕС, прошедшей перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби.

Участники [встречи] подтвердили свою общую приверженность сильной послевоенной архитектуре и механизмам европейской безопасности. [Они] дали понять, что сильный Североатлантический альянс останется центральным элементом евро-атлантической коллективной обороны говорится в публикации спецпосланника

Трехсторонние переговоры России, Украины и США начались 10 ноября и рассчитаны на два дня. В повестке - ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности, при этом украинское урегулирование станет лишь одним из обсуждаемых вопросов.

По словам источника ИС "Вести" в переговорной группе, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности. Он уточнил, что в ходе консультаций в ОАЭ стороны обсудят основы новой системы безопасности в Европе в постконфликтный период.