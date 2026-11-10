Урегулирование конфликта на Украине будет только одним из пунктов встречи в ОАЭ

Источник "Вестей": украинский вопрос - лишь один из пунктов встречи в Абу-Даби Урегулирование конфликта на Украине будет только одним из пунктов встречи в ОАЭ

Москва10 ноя Вести.Урегулирование украинского конфликта - это только один из пунктов повестки трехсторонней встречи в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ИС "Вести" в переговорной группе.

По его словам, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

При этом украинское урегулирование... выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии, подчиненным главной цели - созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента добавил источник

Он подчеркнул, что в ходе переговоров в ОАЭ участники обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.

10 ноября в ОАЭ стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования. Встреча в Абу-Даби начнется в 11:50 по местному времени (10:50 мск).