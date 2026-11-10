Москва10 нояВести.Урегулирование украинского конфликта - это только один из пунктов повестки трехсторонней встречи в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ИС "Вести" в переговорной группе.
По его словам, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.
При этом украинское урегулирование... выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии, подчиненным главной цели - созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континентадобавил источник
Он подчеркнул, что в ходе переговоров в ОАЭ участники обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.
10 ноября в ОАЭ стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования. Встреча в Абу-Даби начнется в 11:50 по местному времени (10:50 мск).