Москва10 ноя Вести.Эпоха, когда США субсидировали оборону европейских стран, завершилась, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте (США), отмечает ТАСС.

Хегсет обратился к союзникам с требованием более справедливо распределять оборонное бремя.

При президенте США Дональде Трампе, в рамках его внешнеполитической концепции "Америка прежде всего" и стратегии национальной обороны на 2026 год, пересмотрены установки, определявшие американскую государственную политику последние 80 лет. Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны [Европы] и требуем от союзников распределения бремени ответственности приводит ТАСС слова Хегсета

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страны Европы слишком долго паразитировали на американских инновациях в области медицины, в то время как сами американцы платили огромные деньги за лекарства.