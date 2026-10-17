Москва17 окт Вести.Американцам придется принять, что эпоха "американского мира" – Pax Americana – завершена. Однако приспособление к утрате глобального лидерства станет для Вашингтона психологически сложным процессом, отметил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в ходе выступления в Колледже Европы в Варшаве.

Он отметил, что изменение мирового баланса связано с усилением влияния Китая и Индии. Если эти две страны вернутся к глобальному экономическому лидерству, которым обладали до эпохи Великих географических открытий, то США опустятся в мировом рейтинге с первого на третье место.

Для американцев это может оказаться психологически сложным испытанием, требующим адаптации к реальности, в которой Pax Americana подошел к концу. Лозунг "Сделаем Америку снова великой" показывает, что естественная ностальгия по славным временам американского глобального лидерства начинает играть все более и более важную роль в американском политическом и геополитическом менталитете добавил еврокомиссар

Для Европы Кубилюс предложил разработать новую оборонную архитектуру, которая охватывала бы не только Евросоюз (ЕС). По его замыслу, ее основой должен стать Европейский оборонный союз, куда будут входить страны ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия и, возможно, Канада. Также, подчеркнул он, необходимо создать Европейский совет безопасности для эффективного принятия решений.