В США предупредили, что терпение РФ к выходкам ЕС рано или поздно закончится Уилкерсон: Россия рано или поздно перестанет терпеть выходки ЕС

Москва12 сен Вести.Москва рано или поздно перестанет терпеливо относиться к выходкам европейских стран. Таким мнением поделился полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дважды разговаривали по телефону и обсуждали "прекрасное будущее". В то же время некоторые европейские лидеры отправляют Украине пакеты данных о технологии Storm Shadow, чтобы Киев мог их производить.

Это абсурд. Называть европейцев русофобами — этого просто недостаточно. Называйте их тупоголовыми, легкомысленными, сумасшедшими сказал Уилкерсон в эфире YouTube-канала Deep Dive

По его словам, действия ЕС приведут к развалу Североатлантического альянса.

Украина превратится в отсталое государство, у которого ничего не останется. Ничего подчеркнул полковник в отставке

Уилкерсон также отметил, что серьезно относится к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Я верю Сергею Лаврову, когда он говорит: "Наше терпение исчерпано — и точка" добавил он

Ранее Лавров заявил, что Европа "петушится" заявлениями о готовности воевать с Москвой к 2030 году. Он напомнил о словах Путина, который подчеркнул, что РФ никогда не нападет на Европу. При этом, если Европа решится начать конфликт, то это будет принципиально иная и очень короткая война.