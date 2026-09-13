Axios: США перестают быть опцией по умолчанию для покупки вооружения

США теряют привлекательность в качестве поставщика оружия, пишут СМИ Axios: США перестают быть опцией по умолчанию для покупки вооружения

Москва13 сен Вести.Соединенные Штаты постепенно теряют статус "выбора по умолчанию" для покупки вооружений среди союзников. Об этом пишет портал Axios.

Америка теряет свой статус опции по умолчанию для хранения денег, покупки вооружения и отправки студентов у иностранных правительств говорится в публикации

Как отметили журналисты, даже небольшое отдаление союзников от США может оказать негативное влияние на те преимущества, благодаря которым Вашингтон в течение многих лет обеспечивал свою мощь в области экономики и геополитики.

Портал напомнил, что Нидерланды и Франция вывезли с американской территории часть своего золотого запаса, Германия в настоящий момент рассматривает такую возможность, а Государственный пенсионный фонд Норвегии намерен сократить объем вложений в казначейские облигации США.

Кроме того, говорится в материале, европейские страны хотят ослабить свою зависимость от американского оружия и технологических корпораций.