Москва16 июнВести.США усилили давление на союзников, отказавшись от части военных обязательств перед НАТО, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
В частности, США отказались предоставить в распоряжение НАТО авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков, а также 50 истребителей, отмечает FAZ.
Это решение, ставшее неожиданностью для многих союзников, призвано оказать на них давление с целью восполнения образовавшихся пробелов до саммита НАТО в начале июляподчеркивает издание
По данным газеты The New York Times (NYT), США уведомили европейских союзников о том, что намерены сократить на треть количество истребителей, предоставляемых для операций в Европе.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий саммит НАТО в Турции пройдет "весело". США уже доносили до партнеров мысль о том, что должны рационально распределять американские военные ресурсы.