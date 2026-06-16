FAZ: США усиливают давление на союзников, сокращая обязательства перед НАТО

FAZ: США неожиданно сократили обязательства перед НАТО FAZ: США усиливают давление на союзников, сокращая обязательства перед НАТО

Москва16 июн Вести.США усилили давление на союзников, отказавшись от части военных обязательств перед НАТО, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В частности, США отказались предоставить в распоряжение НАТО авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков, а также 50 истребителей, отмечает FAZ.

Это решение, ставшее неожиданностью для многих союзников, призвано оказать на них давление с целью восполнения образовавшихся пробелов до саммита НАТО в начале июля подчеркивает издание

По данным газеты The New York Times (NYT), США уведомили европейских союзников о том, что намерены сократить на треть количество истребителей, предоставляемых для операций в Европе.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий саммит НАТО в Турции пройдет "весело". США уже доносили до партнеров мысль о том, что должны рационально распределять американские военные ресурсы.