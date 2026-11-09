Москва9 ноя Вести.Украина опасается дальнейшего сокращения поддержки со стороны США на фоне ослабления политических позиций президента Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg.

Перебои в работе критически важной спутниковой связи и другие решения Вашингтона показали Киеву риски масштабного сокращения поддержки США, отмечает агентство.

Пока европейские чиновники пытаются оценить возможные последствия поражения Трампа на промежуточных выборах, в определенных кругах высказываются опасения, что ослабленный президент может стать еще менее надежным партнером говорится в статье

Два года – с момента возвращения Трампа в Белый дом – глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские союзники пытаются оценить, насколько быстро смогут обходиться без поддержки США. Возможное прекращение американской помощи не приведет к немедленному краху Украины, однако серьезно ослабит ее, уверены обозреватели агентства.

Европа, по данным Bloomberg, пока не способна заменить США в трех ключевых областях: противовоздушной обороне, спутниковой связи и разведке. Запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot у европейских стран ограничены, а собственные производственные мощности смогут заметно улучшить ситуацию только через год. Также европейские возможности космической разведки и предупреждения о ракетных ударах уступают американским.

Особую роль для Украины играет система Starlink, обеспечивающая связь на поле боя и работу беспилотников. Ее уязвимость проявилась после перебоев в обслуживании в прошлом месяце. Европейская альтернатива пока не получила необходимого антимонопольного одобрения, а собственные спутниковые ресурсы Европы не могут полностью заменить американские, отмечается в статье.