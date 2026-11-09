Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп связал поражение республиканцев на промежуточных выборах с позицией СМИ

Москва9 ноя Вести.Республиканская партия США не смогла добиться нужного результата на промежуточных выборах из-за слабой коммуникации с избирателями и необъективной работы СМИ. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Комментируя итоги выборов, он назвал главной проблемой неспособность республиканцев донести свою позицию до общества.

Пресса не освещает позитивные новости о республиканцах. И уж тем более не освещает позитивные новости обо мне. Поэтому я вынужден делать это сам. Я должен донести эту информацию до людей заявил Трамп

Он также признал, что граждане США не одобряют конфликт с Ираном и связанный с ним рост цен на бензин.

[Избиратели] к Израилю испытывают огромную неприязнь добавил он

На вопрос, повлияла ли на итоги голосования проводимая нынешней администрацией иммиграционная политика, президент США ответил утвердительно.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы. По их итогам демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате. Конгресс нового, 120-го созыва, приступит к работе 3 января 2027 года.