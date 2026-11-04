Москва4 ноя Вести.Согласно предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США, Республиканская партия потеряет большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. К такому выводу пришли в РБК, основываясь на опубликованной статистике.

Окончательный подсчет голосов в США может занять несколько дней или даже неделю, однако американские СМИ продолжают публиковать предварительные результаты по штатам. Всего в Палате представителей 435 основных, голосующих мест. В Сенат избирается 100 человек.

Демократы обеспечили себе 231 место в Палате представителей при необходимых для большинства 218, республиканцы - 144. Победители в остальных 60 округах пока не определены говорится в материале

Также уточняется, что демократы уже получили 54 кресла в Сенате, а за республиканцами на момент публикации 44 позиции.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал причину поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Он упрекнул бывших сторонников главы Белого дома Дональда Трампа в том, что они проголосовали за демократов на фоне войны с Ираном.