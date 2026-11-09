Дональд Трамп назвал "слишком жесткой" свою политику в отношении мигрантов

Трамп признал, что его политика депортации мигрантов была слишком жесткой Дональд Трамп назвал "слишком жесткой" свою политику в отношении мигрантов

Москва9 ноя Вести.Политика администрации Соединенных Штатов по вопросам депортации мигрантов была слишком жесткой, заявил Дональд Трамп. Слова американского лидера приводит телеканал CBS News.

Таким образом глава Белого дома ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Я думаю, что она (политика по депортациям) была слишком жесткой. Да согласился Трамп

Исходя из данных Института миграционной политики, порядка 980 тыс. человек были выдворены из США за первые 18 месяцев второго президентского срока Трампа. Сообщается, что из страны депортировали даже тех, кто прожил там более 10 лет.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Кроме того, он заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн мигрантов.

Ранее американские СМИ заявляли, что Президент США изменил свое отношение к мигрантам под влиянием своей жены Мелании. По словам журналистов, первая леди США жаловалась мужу на депортацию ее знакомых.