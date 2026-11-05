Трамп смягчил отношение к мигрантам из-за жалоб жены WSJ: жалобы Мелании Трамп повлияли на отношение президента США к мигрантам

Москва5 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к мигрантам под влиянием своей жены Мелании, сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты поясняют, что первая леди США жаловалась мужу на депортацию ее знакомых.

После того, как первая леди Мелания Трамп пожаловалась на депортацию знакомых ей людей, президент заявил помощникам, что архитектор его агрессивной иммиграционной кампании Стивен Миллер зашел слишком далеко говорится в статье

Также издание отмечает, что одной из причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс стала попытка Трампа бороться с нелегальной миграцией.

Ранее Иммиграционная и таможенная служба США начала компанию по поиску и задержанию мигрантов. По итогам 2025 года из страны были депортированы около 327 тысяч человек.

Жесткие действия миграционной полиции привели к жертвам среди мирного населения. В частности, в Миннеаполисе были застрелены Рене Гуд и Алекс Претти – оба являлись гражданами США.