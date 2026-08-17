Москва17 авгВести.Первая леди США Мелания Трамп обеспокоена безопасностью своего супруга, президента США Дональда Трампа, из-за рисков покушения на него. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
Первая леди Меланья Трамп все больше обеспокоена безопасностью президента... на фоне сохраняющихся международных угрозговорится в сообщении
По данным издания, Трамп публично отрицает наличие угроз своей жизни, но, как передают информированные источники, сохраняющаяся угроза по-прежнему серьезно беспокоит его.
Ранее Трамп после саммита НАТО в Анкаре улетел из Турции на военном самолете из-за угрозы от Тегерана.