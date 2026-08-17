Daily Mail: Мелания Трамп все больше беспокоится за мужа из-за рисков покушения

Мелания Трамп обеспокоена безопасностью супруга из-за рисков покушения Daily Mail: Мелания Трамп все больше беспокоится за мужа из-за рисков покушения

Москва17 авг Вести.Первая леди США Мелания Трамп обеспокоена безопасностью своего супруга, президента США Дональда Трампа, из-за рисков покушения на него. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.

Первая леди Меланья Трамп все больше обеспокоена безопасностью президента... на фоне сохраняющихся международных угроз говорится в сообщении

По данным издания, Трамп публично отрицает наличие угроз своей жизни, но, как передают информированные источники, сохраняющаяся угроза по-прежнему серьезно беспокоит его.

Ранее Трамп после саммита НАТО в Анкаре улетел из Турции на военном самолете из-за угрозы от Тегерана.