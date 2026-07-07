В Анкаре оцепили кварталы рядом с гостиницей, где остановился президент США

"Будто военное положение": в Анкаре после приезда Трампа выставили оцепление В Анкаре оцепили кварталы рядом с гостиницей, где остановился президент США

Москва7 июл Вести.В Анкаре, где проходит саммит НАТО, оцеплены несколько кварталов, находящихся рядом с гостиницей, где остановился президент США Дональд Трамп. Об этом из турецкой столицы сообщил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

По его словам, серьезное усиление мер безопасности связано с тем, что службы безопасности опасаются покушения на американского лидера.

Саммит НАТО проходит под девизом "Ключ к миру", но закрыт наглухо весть центр Анкары. Как будто военное положение. Не работают магазины, офисы. На улицах нет машин, и редко встретишь пешеходов. Вокруг гостиницы, где остановился Трамп, все оцеплено на несколько кварталов. Опасаются покушения на президента США заявил журналист

Ранее сообщалось, что президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского коллегу Дональда Трампа у самолета.