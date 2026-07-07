Эрдоган лично встретил Трампа у самолета в Анкаре

Эрдоган лично встретил Трампа по прилете в Анкару Эрдоган лично встретил Трампа у самолета в Анкаре

Москва7 июл Вести.Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского коллегу Дональда Трампа у самолета в Анкаре. Кадры прилета лидера США публикует телеканал NTV Haber.

Эрдоган лично встретил Трампа у трапа самолета Boeing 747-8, после чего они, беседуя, прошли в представительский зал аэропорта.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп прибудет на саммит НАТО в Анкару только из уважения к Эрдогану. Уточнялось, что американский лидер изначально относился ко встрече со скепсисом.

Саммит НАТО начинается в Анкаре во вторник.