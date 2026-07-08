Guardian: Трамп привез в Анкару сборщиков своих биоотходов Guardian: Трамп взял в Анкару людей для сбора своих биоотходов

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкаре с делегацией из 1400 человек. В ее состав вошли в том числе сотрудники, отвечающие за сбор биологических отходов американского лидера, сообщает The Guardian.

По данным издания, такая мера является стандартным протоколом безопасности. Она нужна для того, чтобы другие страны не могли проанализировать эти материалы и получить разведывательную информацию о состоянии здоровья американского президента.

The Guardian отмечает, что столь многочисленную делегацию США восприняли с облегчением. Это связано с тем, что ранее Трамп допускал возможность выхода страны из НАТО, в том числе во время саммита альянса в 2018 году.

Ранее глава Агентства медицинского страхования Мехмет Оз заявил, что здоровье Трампа находится в отличном состоянии. По его словам, у президента США хорошие показатели, высокая работоспособность и способность работать в любое время суток.