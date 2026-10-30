Мелания Трамп заявила, что 750 человек согласились на эвакуацию из Алешек Мелания Трамп: 750 человек согласились эвакуироваться из Алешек

Москва30 окт Вести.Участники гуманитарной операции в Алешках готовы безопасно эвакуировать более 750 жителей, заявила первая леди США Мелания Трамп.

Наш приоритет - спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи написала она в соцсети Х

Супруга президента США, принимавшая участие в организации гуманитарной операции в Алешках, заявила, что она полностью скоординирована между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия положительно оценивает гуманитарную деятельность первой леди США и поддерживает ее усилия.

Алешки находятся на левом берегу Днепра. Как заявил президент России Владимир Путин, Украина заминировала подступы к городу, из-за чего возникла угроза гуманитарной катастрофы. Для проведения миссии в районе Алешек с 27 октября введен режим прекращения огня, который будет действовать до 22:59 1 ноября. Сама гуманитарная операция стартовала в ночь на 30 октября.