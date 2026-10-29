Москва29 октВести.Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области поможет в достижении прочного мира на Украине. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.
По ее словам, гуманитарная миссия положит конец страданиям.
Пусть эта гуманитарная миссия … станет началом главы прочного мира между Россией и Украинойнаписала Мелания Трамп в соцсети X
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что участие Мелании Трамп гуманитарной операции в Алешках Херсонской области не позволит Киеву обвинить Россию в якобы срыве перемирия.