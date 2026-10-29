Мелания Трамп: миссия в Алешках станет началом мира между Россией и Украиной

Мелания Трамп надеется, что операция в Алешках поспособствует миру на Украине Мелания Трамп: миссия в Алешках станет началом мира между Россией и Украиной

Москва29 окт Вести.Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области поможет в достижении прочного мира на Украине. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.

По ее словам, гуманитарная миссия положит конец страданиям.

Пусть эта гуманитарная миссия … станет началом главы прочного мира между Россией и Украиной написала Мелания Трамп в соцсети X

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что участие Мелании Трамп гуманитарной операции в Алешках Херсонской области не позволит Киеву обвинить Россию в якобы срыве перемирия.