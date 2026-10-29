Политолог Дудаков: Мелания Трамп не позволит ВСУ обвинить РФ в срыве перемирия

Дудаков заявил, что Мелания Трамп не даст ВСУ обвинить РФ в срыве перемирия Политолог Дудаков: Мелания Трамп не позволит ВСУ обвинить РФ в срыве перемирия

Москва29 окт Вести.Участие первой леди США Мелании Трамп в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области не позволит Киеву обвинить Россию в якобы срыве перемирия. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, режим прекращения огня в городе продолжается во многом благодаря усилиям супруги президента США Дональда Трампа.

Самое главное - Киев не сможет превратить это в новую Бучу и попытаться обвинить Россию в том, что мы якобы препятствуем доставке гуманитарной помощи сказал Дудаков

Политолог уточнил, что сейчас Мелания Трамп смогла добиться усиления давления на Украину и сохранения перемирия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области проводится при содействии Мелании Трамп.