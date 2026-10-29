Москва29 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп имеет большой опыт работы в решении гуманитарных вопросов, именно поэтому и получилось договориться о режиме тишины в Алешках Херсонской области. Об этом журналисту ИС "Вести" Ольге Матвеевой рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос корреспондента, почему Мелании и президенту США Дональду Трампу удалось договориться о перемирии в Алешках, а папе Римскому нет.

Это была просто предметная инициатива. У нее есть опыт работы, она приложила немало усилий по обмену детьми, она способствовала воссоединению детей со своими семьями - и детей на Украине, и детей в России. Поэтому у нее есть изрядный опыт уже на этой стезе. И она приложила усилия, и получилось по Алешкам. Потом непосредственно американцам, они, собственно, прилагают усилия в мирном урегулировании, поэтому здесь создалась такая синергия сказал Песков

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила благодарность Мелании Трампа за участие в организации перемирия в Алешках. Она также отметила, что нарушений режима тишины не зафиксировано.