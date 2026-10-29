Лантратова выразила благодарность Мелании Трамп за участие в помощи Алешкам Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за участие в помощи Алешкам

Москва29 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках и выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в организации этой работы.

Благодарю первую леди США Меланию Трамп за личное участие, внимание к судьбам людей и помощь в организации этой работы написала Лантратова в своем канале в MAX

Она также сообщила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается: планируется доставить все необходимое тем, кто остается в городе, а также обеспечить безопасный выезд для жителей, которые самостоятельно примут решение об эвакуации.

Утром 29 октября Лантратова вылетела в Алешки в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гуманитарную миссию будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax.

Омбудсмен накануне заявила, что специалисты очищают от мин маршруты для гуманитарных поставок в Алешки и эвакуации населения. Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении.