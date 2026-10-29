Дмитриев заявил, что Newsmax будет освещать гуманитарную миссию в Алешках Дмитриев: журналисты Newsmax будут освещать гуманитарную миссию в Алешках

Москва29 окт Вести.Корреспонденты американского телеканала Newsmax займутся освещением гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Поскольку локальное прекращение огня в Алешках соблюдается, а работы по разминированию продолжаются, Россия сегодня утром принимает журналистов Newsmax, чтобы они могли лично увидеть и осветить ход важнейшей гуманитарной миссии, координируемой первой леди Меланией Трамп написал глава РФПИ

Ранее в Белом доме сообщили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова подчеркнула, что договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.