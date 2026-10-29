Режим тишины в Алешках действует 54 часа без нарушений, заявила Лантратова Лантратова: режим тишины в Алешках действует 54 часа без единого нарушения

Москва29 окт Вести.Режим тишины, необходимый для осуществления гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области, соблюдается уже 54 часа, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Режим тишины в районе Алешек был введен с раннего утра вторника для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.

Режим тишины действует уже 54 часа – с 04.00 по московскому времени 27 октября. Стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано. Это позволяет военным продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны написала Лантратова в своем канале в MAX

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ вылетела в Алешки в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гуманитарную миссию будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax.

Накануне Лантратова рассказала о разминировании маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей из Алешек. Первая леди США Мелания Трамп также информировала о проведении мероприятий по обеспечению безопасности в городе. По ее словам, соответствующие операции осуществляются в рамках договоренностей о прекращении огня.