"Вести" сообщают о соблюдении ВСУ режима тишины в Алешках ИС "Вести": командование ВСУ соблюдает режим тишины в Алешках

Москва29 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) соблюдают режим тишины, введенный в районе населенного пункта Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил военкор ИС "Вести" Леонид Муравьев.

По его словам, саперы уже приступили к разминированию дороги в город.

Армейский УАЗ медленно набирает скорость и мчит к "дороге жизни" - так здесь называют трассу, ведущую в Алешки. Боец 18-й армии уже по привычке всматривается в небо - нет ли вражеских дронов. Несмотря на все опасения, командование ВСУ соблюдает режим тишины отметил Муравьев

На подступах к Алешкам также соблюдается режим тишины. Регулировщик комендантского поста 18-й общевойсковой армии с позывным Ващер в беседе с военкором ИС "Вести" отметил, что украинских БПЛА не фиксировали и в селе Великие Копани в 30 километрах от Алешек.

Обычно бывало фиксировали до 10 и более беспилотных летательных аппаратов разных модификаций - и FPV, и самолетного типа, и Нornet… Сегодня фиксаций не было сказал он

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также сообщила, что за весь период действия режима тишины в Алешках не было ни одного инцидента. В городе разминируют маршруты для эвакуации и гуманитарной помощи.