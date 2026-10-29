"Вести" первыми показали работу саперов ВС РФ по разминированию дороги к Алешкам

"Вести" первыми показали ход разминирования дороги к Алешкам "Вести" первыми показали работу саперов ВС РФ по разминированию дороги к Алешкам

Москва29 окт Вести."Вести" показали работу саперов Вооруженных сил России (ВС РФ), приступивших к разминированию дороги к Алешкам в Херсонской области. По словам военкора ИС "Вести" Леонида Муравьева, ближе к городу плотность минирования выше.

Он обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) месяцами разбрасывали взрывные устройства по дороге в населенный пункт.

Саперы приступили к разминированию, как только рассвело, и к обеду были уже на подступах к Алешкам… Чем ближе саперы 18-ой [общевойсковой] армии продвигаются к блокадному городу, тем плотность минирования выше. Месяцами дроны ВСУ разбрасывали над дорогой как советские противопехотные "лепестки", так и крупные НАТОвские боезаряды отметил Муравьев

Журналист рассказал: сейчас саперы выполняют работу с земли – до режима тишины такой возможности не было.

До режима тишины они уничтожали украинские мины на этой трассе дистанционно - сбрасывали заряды с дронов. Сейчас есть возможность работать привычно, с земли добавил он

В разминировании принимают участие четыре группы – с 18-ой общевойсковой армии и 98-ой воздушно-десантной дивизии ВС России.

Плотность мин на данном участке очень высокая. Основная часть этих мин - иностранного производства. На данном участке более ста единиц боеприпасов поделился в беседе с военкором ИС "Вести" командир инженерно-саперной роты 18-й общевойсковой армии с позывным Барс

Для разминирования дорог российские военные используют закладные заряды - тортиловая шашка и электроспичка.

Сейчас положили накладной заряд, он будет гореть 150 секунд… [Это время], чтобы заложить спокойно и неспеша найти укрытие раскрыл детали в интервью с военкором ИС "Вести" Леонидом Муравьевым другой боец ВС РФ

Режим тишины на херсонском направлении начал действовать с 04.00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.