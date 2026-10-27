Мирошник: на разминирование дорог к Алешкам необходимо несколько дней

Мирошник рассказал, что подходы к Алешкам будут разминированы Мирошник: на разминирование дорог к Алешкам необходимо несколько дней

Москва27 окт Вести.Российские военные будут разминировать подходы к населенному пункту Алешки Херсонской области, сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Украинская сторона до последнего часа продолжала минировать подходы к городу Алешки. Сейчас в соответствии с договоренностью, которая существует между Россией и Украиной при действительном посредничестве США, ведутся работы по подготовке к проведению гуманитарной миссии. И здесь придется российским инженерным войскам провести очень серьезную работу по разминированию заметил он

Мирошник уточнил, что на протяжении нескольких лет украинская сторона активно минировала подступы к Алешкам, сбрасывая боеприпасы с дронов.

Они делали все для того, чтобы блокировать любые возможности выхода гражданского населения за пределы города Алешки. Поэтому сейчас инженерным войскам РФ придется на протяжении нескольких суток убирать маршруты от украинских боеприпасов, чтобы допустить туда миссию, которая должна выполнить договоренности, достигнутые при посредничестве Соединенных Штатов сказал дипломат

Вооруженные силы России 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции у Алешек. Режим тишины продлится до 1 ноября.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по информации на вечер 27 октября сообщений о нарушении режима прекращения огня пока не было.