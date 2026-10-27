Мирошник заявил, что на Западе не хотят слышать правду об Алешках Мирошник: на Западе не хотят слышать правду об Алешках

Москва27 окт Вести.Иностранные представители не желают на международных площадках транслировать правду о происходящем в Алешках Херсонской области. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, большинство западных общественных и политических спикеров озвучивают одни и те же нарративы, которые явно разработаны в PR-агентствах.

И всем западникам наплевать на то, что эти люди проголосовали за то, чтобы выйти из состава Украины и демократическим способом перейти в состав РФ. Подавляющее большинство живущих на территории Алешек сейчас — это граждане России, у которых есть российские паспорта, которые получают в том числе российскую пенсию. Но эти нарративы никого на Западе не интересуют, они не хотят их использовать, чтобы доносить правду о реально происходящей ситуации в городе Алешки сказал Родион Мирошник

Дипломат уточнил, что своими заявлениями об Алешках западные спикеры игнорируют нормы международного гуманитарного права.

Они легким движением руки пролистывают ключевые позиции нормы, запрещающие убивать гражданское население, создавать невыносимые условия для жизни граждан и создавать по сути дела блокаду, ведущую к созданию искусственного голода. В этом они себя полностью прощают заметил он

Уже больше двух лет войска киевского режима систематически наносят удары по дорогам и подъездным путям к Алешкам — в ход идет как артиллерия, так и беспилотники, уничтожающие любой автотранспорт. Из-за действий украинских боевиков в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

С утра 27 октября в районе Алешек начал действовать режим тишины. Он будет действовать до 1 ноября.