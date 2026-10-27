Лантратова: режим тишины в районе Алешек будет действовать до 1 ноября 22:59

Лантратова: договоренности по режиму тишины в Алешках выполняется полностью Лантратова: режим тишины в районе Алешек будет действовать до 1 ноября 22:59

Москва27 окт Вести.Договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются в полном объеме, нарушений зафиксировано не было, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются полностью. По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано написала Лантратова в своем канале в MAX

Она уточнила, что режим тишины на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, действует с 4:00 утра 27 октября по Москве (3:00 по Киеву) и продлится до 22:59 1 ноября.

Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Очень важно, чтобы достигнутые договоренности соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки отметила Лантратова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сообщений о нарушении прекращения огня в Алешках пока нет. По его словам, гуманитарная миссия идет по плану.