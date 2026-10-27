Москва27 октВести.Договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются в полном объеме, нарушений зафиксировано не было, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются полностью. По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксированонаписала Лантратова в своем канале в MAX
Она уточнила, что режим тишины на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, действует с 4:00 утра 27 октября по Москве (3:00 по Киеву) и продлится до 22:59 1 ноября.
Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Очень важно, чтобы достигнутые договоренности соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержкиотметила Лантратова
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сообщений о нарушении прекращения огня в Алешках пока нет. По его словам, гуманитарная миссия идет по плану.