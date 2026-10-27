Москва27 октВести.Режим соблюдения тишины на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, продлится до 22:59 1 ноября. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, сейчас договоренности соблюдаются в полном объеме.
По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксированонаписала Лантратова в своем канале в MAX
Омбудсмен заверила, что российская сторона продолжает совместную работу с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере о начале гуманитарной операции в районе Алешек, а также о введении временного "режима тишины" на херсонском направлении.