Лантратова: режим тишины из-за миссии в Алешках продлится до 1 ноября

Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках продлится до вечера 1 ноября Лантратова: режим тишины из-за миссии в Алешках продлится до 1 ноября

Москва27 окт Вести.Режим соблюдения тишины на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, продлится до 22:59 1 ноября. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас договоренности соблюдаются в полном объеме.

По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано написала Лантратова в своем канале в MAX

Омбудсмен заверила, что российская сторона продолжает совместную работу с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере о начале гуманитарной операции в районе Алешек, а также о введении временного "режима тишины" на херсонском направлении.