"Режим тишины" в Алешках будет введен синхронно Россией и Украиной Лантратова: Киев введет режим прекращения огня в Алешках одновременно с Москвой

Москва24 окт Вести."Режим тишины" со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова по итогам онлайн-встречи с руководителем украинской переговорной группы, омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

С российской стороны прекращение огня должно начаться 27 октября в 04.00 мск.

В свою очередь Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 3.00 по киевскому времени. То есть, в одно и то же время написала Лантратова в мессенджере MAX

Стороны также обсудили ранее согласованные детали гуманитарной миссии. По словам Лантратовой, обе стороны выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с достигнутыми договоренностями.

О введении "режима тишины" ранее заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он сообщил, что в связи с проведением гуманитарной миссии в Алешках огонь будет прекращен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что гуманитарная операция займет несколько дней.