Лантратова назвала очень важным шагом решение о договоренностях по гуммиссиям Лантратова заявила о договоренности проводить регулярные гуманитарных миссий

Москва31 окт Вести.Российская и украинская стороны договорились о регулярном проведении гуманитарных миссий для поддержки гражданского населения.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что финалу гуманитарной операции в Алешках предшествовали месяцы напряженного переговорного процесса ради помощи мирным гражданам.

Она констатировала, что условия в городе по-прежнему остаются крайне тяжелыми, в связи с чем профильные структуры приложат максимум усилий для содействия жителям, которые решили остаться в городе.

Лантратова добавила, что продолжает постоянное взаимодействие по гуманитарным вопросам с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг заключила Лантратова

Ранее Лантратова сообщала, что выступает с инициативой регулярно проводить гуманитарные акции под кураторством первой леди США Мелании Трамп аналогично операции в Алешках.

Алешки - город, расположенный на левом берегу Днепра. По заявлению российского лидера Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.