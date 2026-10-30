Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с инициативой регулярного проведения гуманитарных акций под кураторством первой леди США Мелании Трамп аналогично операции в Алешках.

Омбудсмен уточнила, что обращается к Мелании Трамп с совместным предложением от своего имени и от лица украинского омбудсмена.

По мнению Лантратовой, координация со стороны Мелании Трамп могла бы обеспечить систематическую и безопасную доставку помощи нуждающемуся гражданскому населению.

Уже больше двух лет войска киевского режима систематически наносят удары по дорогам и подъездным путям к Алешкам — в ход идет как артиллерия, так и беспилотники, уничтожающие любой автотранспорт. Из-за действий украинских боевиков в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

С 27 октября для проведения гуманитарной миссии введен режим прекращения огня, который будет действовать до 22.59 1 ноября.

В город прибыла масштабная колонна, включающая двадцать пять автобусов, машины скорой помощи и бригады медиков. Уполномоченные по правам человека России и Украины совместно контролируют процесс, разделив желающих на тех, кто направляется в российские регионы, и тех, кто планирует выехать на украинскую территорию.