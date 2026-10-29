Украина создала практически гуманитарную катастрофу в Алешках, заявил Путин Путин: Украина создала практически гуманитарную катастрофу в Алешках

Москва29 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали подходы к Алешкам в Херсонской области, из-за чего в населенном пункте сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Глава государства отметил, что эта ситуация формировалась давно.

Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу сказал российский лидер

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, который находится под контролем ВСУ. Из-за действий украинских сил в городе сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вылетает на гуманитарную миссию в Алешки вместе с иностранными журналистами. Как отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гуманитарную миссию будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax.

Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении. Утром в четверг Лантратова подтвердила, что режим тишины в Алешках соблюдается уже 54 часа.

В Кремле рассчитывают, что 29-30 октября в город удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть населенный пункт смогут эвакуироваться, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.