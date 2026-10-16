Кремль: Путин и Лев XIV договорились взаимодействовать по ситуации в Алешках

Путин рассказал Папе Римскому о гуманитарной ситуации в Алешках Кремль: Путин и Лев XIV договорились взаимодействовать по ситуации в Алешках

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Папой Римским Львом XIV подробно разъяснил гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области и возложил ответственность за нее на киевский режим. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В связи с тем, что понтифик проявил обеспокоенность судьбой мирных жителей в российском городе Алешки Херсонской области, даны исчерпывающие разъяснения об ответственности киевского режима за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку говорится в сообщении

Путин также поддержал намерение Ватикана содействовать обеспечению безопасности жителей города и организации поставок предметов первой необходимости.

Условлено о взаимодействии на этот счет. Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе отметили в Кремле

Служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал установить гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области.

Ранее Россия призвала призвала Украину и западных членов ОБСЕ не распространять ложь об Алешках.