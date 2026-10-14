Жданова: Москва призывает Киев и ОБСЕ не распространять ложь об Алешках

Россия призвала Украину и западных членов ОБСЕ не распространять ложь об Алешках Жданова: Москва призывает Киев и ОБСЕ не распространять ложь об Алешках

Москва14 окт Вести.Москва призывает Киев и западных стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заниматься тиражированием ложных заявлений по ситуации в Алешках Харьковской области. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Призываем Киев и западные государства-участники ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений, а международные организации - дать беспристрастную оценку преступлениям Киева в отношении многострадального города Алешки сказала она на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, слова Ждановой привело РИА Новости

Вооруженные силы Украины непрекращающимися ударами по городу Алешки в Харьковской области пытаются стереть его с лица земли, сообщил ранее военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы оказывают помощь остающимся в Алешках мирным жителям, в том числе гуманитарную.