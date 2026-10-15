Посольство РФ раскритиковало публикации польских СМИ о ситуации в Алешках

В посольстве РФ в Варшаве осудили фейки польских СМИ о ситуации в Алешках Посольство РФ раскритиковало публикации польских СМИ о ситуации в Алешках

Москва15 окт Вести.В российском посольстве в Варшаве заявили, что польские издания распространяют неподтвержденные обвинения Киева в адрес Москвы из-за гуманитарной обстановки в городе Алешки Херсонской области. Об этом дипмиссия написала в Telegram-канале.

Поводом для реакции дипмиссии стала статья, опубликованная 14 октября в газете Gazeta Wyborcza. По оценке посольства, материал основан на заявлениях главы киевского режима Владимира Зеленского и неназванных источниках, а обвинения в адрес российских властей не подкреплены доказательствами.

В диппредставительстве также заявили, что ответственность за тяжелую ситуацию в городе лежит на украинских силах, которые, по утверждению посольства, регулярно обстреливают Алешки, препятствуют эвакуации больных и раненых и атакуют гуманитарные колонны.

Ранее сообщалось, что украинские боевики не дают вывозить из Алешек тела погибших мирных жителей. Так киевский режим пытается скрыть следы своих военных преступлений.

Также жительница Алешек Валентина Седик рассказала ИС "Вести", что из-за блокады города начались гуманитарная катастрофа и голод.