Киевский режим через блогеров и соцсети пытается раскачать ситуацию с Алешками Эксперт Ромачев: Киев платит блогерам за освещение своей позиции по Алешкам

Москва10 окт Вести.Киевский режим подкупает блогеров, чтобы те освещали проукраинскую позицию, связанную с гуманитарной обстановкой в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев в интервью ИС "Вести".

Блогерам, которые ранее не выкладывали на своих каналах в интернете политические ролики, предлагается рассказывать о ситуации в Алешках с украинской позиции – якобы Россия мешает проведению гуманитарной операции, рассказал он.

Это все не просто так, не бесплатно, и, конечно же, блогер, который когда-то рассказывал про природу, погоду и про то, как он проводит время хорошо, переключившись вдруг на политическую повестку, означает то, что кто-то сделал специально так, чтобы ему стало выгодно продвигать подобного рода нарративы объяснил Ромачев

Просмотры на подобных пропагандистских роликах специально накручиваются, чтобы они показывались большему числу пользователей, подчеркнул эксперт.

Современные социальные сети построены таким образом, что все… что имеет большое количество просмотров, сотни тысяч просмотров, а лучше даже миллионы, то эти видеоролики выпадают в рекомендации. То есть таким образом происходит вирусное распространение ударного контента сказал он

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова будет находиться в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по ситуации в городе Алешки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска делают все возможное, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он подчеркнул, что ситуация в городе критическая, так как Украина активно препятствует этим поставкам.