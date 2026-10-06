Москва6 окт Вести.Украинская пропаганда часто использует тактику "отзеркаливания" ситуации РФ, так уже делали с информацией о насильственной мобилизации, а сейчас пытается повторить такой подход с ситуацией в Алешках. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он напомнил, что такой же подход у украинской пропаганды был к освещению преступлений ВСУ в Судже.

Это опять классическая практика отзеркаливания пропаганды, то есть когда они заявляют, что в России хватают людей на улицах, грузят в бусики и отвозят в армию насильно. То есть они ж это на полном, ну, как бы официально это говорят по телевизору в пропаганде, что в России вот такая мобилизация, а у них не так. То есть все ж понимают, что это откровенное вранье, но это не мешает. Такой же метод пропаганды применяется в отношении Алешек. То есть вот вы видите, что творится, а вот мы спасаем. Ну, хотя они же сами это и организовали рассказал Рожин

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал ситуацию в Алешках. Он заявил, что украинские военные блокируют гуманитарные поставки в город.