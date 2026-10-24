Мирошник: Киев хочет взять в осаду другие города, как сделал это в Алешках

Мирошник уличил Киев в желании использовать опыт осады Алешек в других городах Мирошник: Киев хочет взять в осаду другие города, как сделал это в Алешках

Москва24 окт Вести.Киевский режим, создавая гуманитарную катастрофу в Алешках, отрабатывает тактику, которую собирается применять к другим населенным пунктам. Об этом в эфире канала "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает информационная служба "Вести".

Если пройти чуть-чуть вверх по течению Днепра, то там будут такие города, как Каменск-Днепровский, будет Энергодар, будет Васильевка. В этих городах Украина стремится создать такую же точно осаду. Они точно так же стремятся там заминировать дороги, разбомбить грузовой транспорт, не дать возможности доставить туда продукты питания и товары первой необходимости пояснил Мирошник

Он рассказал, что в Энергодаре уже уничтожены порядка 40 продовольственных магазинов ударами боевиков ВСУ. Мирошник заявил, что все те, кто участвует в подобных операциях, должны быть призваны к ответственности.