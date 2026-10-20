Песков рассказал о работе по ликвидации гуманитарного кризиса в Алешках Песков: работа по преодолению гуманитарного кризиса в Алешках продолжается

Москва20 окт Вести.Работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе Алешки продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная тема поднималась в разговоре российского лидера Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV. Вопрос также обсуждался в ходе последнего разговора Путина и президента США Дональда Трампа, добавил Песков.

С президентом Трампом было условлено, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека Российской Федерации Яна Лантратова. Работа ведется сказал пресс-секретарь президента РФ

Ранее жители Алешек в Херсонской области, которым удалось эвакуироваться из города, рассказали о ситуации в населенном пункте. По их словам, продукты не поступают в Алешки с мая текущего года.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим, несмотря на заявления о якобы обеспокоенности судьбой жителей Алешек, находящихся в "дронной осаде", массированно атаковал Алешкинский округ.