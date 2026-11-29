Москва29 нояВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продолжать гуманитарные инициативы с украинской стороной, опираясь на опыт миссии в Алешках. Об этом он сообщил изданию News.by, отметив, что Россия поддерживает контакты с США по вопросам урегулирования.
Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами. По примеру того, как это было в Алешкахприводит его слова издание
Ранее, 12 ноября, на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, используя опыт Алешек. Глава государства подчеркнул, что Россия контролирует этот населенный пункт и готова обеспечить безопасность такой миссии.