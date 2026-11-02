В Кремле констатируют успех гуманитарной операции в Алешках Песков: гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

Москва2 ноя Вести.В Кремле констатируют успех гуманитарной операции в Алешках, а также ценят высокий уровень координации всех участвовавших сторон, в том числе омбудсменов РФ и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Большой труд был проделан нашим омбудсменом по правам человека Яной Лантратовой. Мы ценим уровень координации с ее визави с украинской стороны отметил он

Песков подчеркнул, что РФ благодарна Соединенным Штатам, особенно первой леди Мелании Трамп за содействие операции.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова подтвердила, что все обязательства в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были соблюдены обеими сторонами. По ее словам, в настоящий момент идет совместная работа над продолжением гуманитарных миссий.