В Кремле отметили важность диалога Лантратовой и Лубинца Песков: диалог Лантратовой и Лубинца помогает правозащитной работе

Москва31 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец наладили хороший диалог, это помогает правозащитной работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У них хороший диалог установился​​​. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы хорошо сказал Песков газете "Ведомости"

Ранее Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области была организована на высоком уровне. По ее словам, это отметил и Лубинец, который вместе с ней находился на месте.