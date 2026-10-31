Москва31 октВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец наладили хороший диалог, это помогает правозащитной работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы хорошосказал Песков газете "Ведомости"
Ранее Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области была организована на высоком уровне. По ее словам, это отметил и Лубинец, который вместе с ней находился на месте.